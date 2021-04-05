Краснодар, , 13:51 — REGNUM Бывший директор департамента архитектуры и градостроительства Краснодара признан виновным в превышении должностных полномочий, при этом суд освободил его от отбытия наказания. Об этом сообщили 5 апреля в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Экс-директор департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Первомайским районным судом признан виновным в совершении девяти эпизодов превышения должностных полномочий. Как доказано в суде, фигурант дела с 2014 по 2015 год незаконно издавал, подписывал и выдавал разрешения на строительство многоэтажных жилых домов, административных зданий и других объектов капитального строительства в Краснодаре. Также он выдал разрешения на на строительство капитальных объектов на земельных участках, находящихся на территории памятников археологии: «Городище ТЭЦ» и «Селище Пашковское 2», что повлекло повреждение археологического культурного слоя памятника, разрушение погребения древнего некрополя, безвозвратную утрату ценнейших археологических предметов. Кроме того, экс-чиновник разрешил строительство капитального объекта на земельном участке, находящемся в зоне рекреационного назначения общего пользования.

Решением суда экс-директору департамента назначено наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

«В связи с зачетом в срок наказания срока содержания под стражей и домашнего ареста, осужденный освобожден от назначенного наказания в связи с его фактическим отбытием», — уточнили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.