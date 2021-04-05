Москва, , 13:53 — REGNUM Японский автопроизводитель Subaru получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый Subaru Outback в России. Документ размещён в открытой базе Росстандарта.

В спецификации для авторынка России в моторной линейке кросс-универсала будет всего один двигатель — модернизированный «атмосферник» FB25 с непосредственным впрыском топлива рабочим объёмом 2,5 литра. У модернизированного силового агрегата по сравнению с текущим мотором того же объёма изменены 90% деталей. Теперь максимальная мощность «движка» составляет 188 «лошадей» (245 Нм).

Также обновленный автомобиль получит защитный обвес из чёрного пластика и рейлинги. Отмечается, что внешность нового универсала отличается от предыдущего поколения модели незначительно. В салоне машины установлен сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 11,6-дюймов. Также модель укомплектована пакетом безопасности и адаптивным круиз-контролем.

Ранее компания Subaru провела официальную премьеру новой версии 260-сильного универсала Outback под названием Wilderness Edition. Автомобиль укомплектован интеллектуальной системой привода 4×4 X-Mode и более жесткой подвеской.

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