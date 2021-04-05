Курган, , 13:50 — REGNUM В Курганской области с 10 апреля по 31 мая запрещён лов рыбы с заплывом на водоём в связи с началом нерестового периода. Об этом сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Рыбная ловля на реках разрешена только удочкой с берега. Добыть можно до пяти килограммов рыбы в сутки. С 20 мая по 20 июня аналогичный запрет будет действовать и на озерах.

За нарушение правил в нерестовый период граждане могут привлекаться как административной, так и к уголовной ответственности. напоминают в ведомстве. Штрафные санкции составляют от двух до пяти тысяч рублей плюс стоимость ущерба государству за незаконно добытые водные биологические ресурсы.