Оренбург, , 13:50 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, на 5 апреля, выявлено 84 заражения коронавирусом. Показатель держится на том же уровне, что и днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи отмечены в 24 муниципальных образованиях. Среди 84 носителей коронавируса трое — это дети.

С начала пандемии в регионе зарегистрирован 40 431 случай заражения. На 100 тыс. населения приходится 2051,26 фактов заболевания.

От коронавирусной инфекции излечились 36 909 человек. В больницах находятся 575 оренбуржцев, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Состояние 179 пациентов медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 29 человек, еще 414 пациентов получают кислородную поддержку.

Жертвами COVID-19 стали 750 оренбуржцев. За последние сутки подтверждено два летальных исхода.