Элиста, , 13:49 — REGNUM Власти Калмыкии приложат максимум усилий для спасения Элистинского лесхоза, который оказался на грани банкротства. Об этом в ходе заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

В настоящее время задолженность Элистинского лесхоза достигла 12 млн рублей, в связи с чем налоговая инспекция пытается признать организацию банкротом. В настоящее время власти уже провели аудит и приступили к финансовому оздоровлению предприятия.

Дать вторую жизнь Элистинскому лесхозу необходимо, так как техникой предприятия пользуется единственная в Калмыкии организация, которая занимается лесовосстановлением, — «Калмлес». Но в этом бюджетном учреждении также были выявлены многочисленные нарушения. В ближайшее время правоохранительные органы проверят причастность к хищениям в «Калмлесе» должностных лиц.

«Если лесхоз обанкротится, то вся техника исчезнет и «Калмлес» не сможет выполнять национальный проект. Мы пытаемся исправить это, спасти Элистинский лесхоз и сохранить технику», — пояснил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды РК Очир Джамбинов.