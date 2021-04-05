Сент-Луис, США, 5 апреля, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Заключенные тюрьмы американского города Сент-Луис подняли 4 апреля бунт, начав бить окна и устраивать поджоги в здании исправительного учреждения, сообщает New York Post.

Цитата из к/ф «Камера 211». Реж. Луис Монсон. 2009. Испания — Франция Тюремный бунт

В бунте, который начался около 20:00 по местному времени, приняли участие около 60 заключенных, которые устроили погром на втором и третьем этажах здания.

В учиненном хаосе сбежать не удалось никому, хотя заключенные сбросили самодельную веревку с третьего этажа на площадку второго этажа. Примерно к 22:20 сотрудники полиции разогнали заключенных, вскоре после этого пожарные потушили пожар.