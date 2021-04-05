Пенза, 5 апреля, 2021, 13:47 — ИА Регнум. «Пензадизельмаш», входящий в состав «Трансмашхолдинга» (ТМХ), сообщил о завершении реализации инвестиционной программы «Развитие производства дизельных двигателей». Общий объем инвестиций в предприятие, начиная с 2018 года, составил 1,5 млрд рублей. Более 146 млн рублей из них в виде займа предоставил Фонд развития промышленности. Что в связи с этим изменилось на предприятии и как ТМХ способствует развитию дизелестроения в стране?

АО «Трансмашхолдинг» Дизелестроение в России набирает обороты

На «Пензадизельмаше» производят дизели, турбокомпрессоры и комплектующие узлов. Инвестиционная программа помогла обновить материальную базу предприятия и расширить линейку комплектующих как для собственных нужд, так и для других предприятий отрасли. В частности, было приобретено семь современных обрабатывающих центров, предназначенных для изготовления ключевых компонентов двигателей. Это токарные станки с числовым программным управлением, токарно-фрезерные и фрезерные обрабатывающие центры. Также на предприятии реконструировали производственные площади и запустили поточную линию сборки дизельных двигателей.

«Все эти действия позволили повысить качество выпускаемой продукции, минимизировать потери и снизить трудоёмкость. Благодаря закупке современного оборудования выпуск ключевых компонентов дизельных двигателей обеспечен в необходимом объеме. В результате реализации инвестиционного проекта «Пензадизельмаш» нарастил мощности производства дизельных двигателей на 62%, что закрывает собственную потребность предприятия и позволяет обеспечить комплектующими смежные производства холдинга», — пояснил заместитель генерального директора «ТМХ Энергетические решения» по коммерческим вопросам Денис Тарло.

Дизельные двигатели применяются не только для транспорта — их востребованность довольно высока и в других отраслях промышленности.

«Устойчивый спрос на дизельные двигатели на российском рынке, безусловно, есть и он с каждым годом растет. Например, спрос на силовые установки от 1000 лошадиных сил и выше. Они требуются для тепловозов, судовых установок и в качестве автономных источников питания для АЭС. Каждый год потребность в них возрастает как за счет естественного роста, так и с учетом технологических санкций от стран Европы и США. Спрос в российских дизелях имеется и на зарубежных рынках. Он, в первую очередь, вызван потребностью в дополнительной генерации в связи с аварией на атомной станции «Фукусима» в Японии. После нее многие энергетические компании стали создавать себе дополнительные резервные мощности на случай любых техногенных катастроф», — подчеркнул учредитель компании ООО «Болотин и партнеры «Индустриальный консалтинг», кандидат химических наук Михаил Болотин.

Соответственно, и вложения в отрасль совершенно оправданны. Особенно учитывая, что без значительных инвестиций предприятия дизелестроения не смогут выпускать конкурентоспособную продукцию. По мнению экспертов отрасли, многое было упущено в 90-е годы, когда научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы испытывали тотальное недофинансирование. Выйти из кризиса дизелестроителям было нелегко, пришлось «догонять» запад. Однако теперь перед всей отечественной промышленностью стоят новые задачи: снизить зависимость от импортных поставок.

«Импортозамещение в дизелестроении вполне реально. Развивать технологии, готовить кадры, приобретать новое оборудование — все это возможно, требуются только разумные инвестиции и политическая воля», — отметил Михаил Болотин.

В ТМХ дизелестроение считают одним из наиболее важных направлений работы, именно поэтому не только развивают отдельные предприятия, но и подходят к вопросу комплексно. Так, в прошлом году создали специализированную организацию — «ТМХ Энергетические решения» (ТМХ ЭР). Она призвана стать центром разработки и производства комплексных решений в области энергетики, в первую очередь, транспортной. В ее управление вошли «Пензадизельмаш», Коломенский завод, специализирующийся на локомотивостроении и дизелестроении, а также другие предприятия, изготавливающую смежную продукцию. Так, на базе конструкторских подразделений «Пензадизельмаша» и Коломенского завода создан Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ. Сегодня в нем трудятся 260 специалистов.

Одно из перспективных направлений работы конструкторов Инжинирингового центра — разработка двигателей, работающих на альтернативных видах топлива. Она ведется при поддержке Правительства РФ и предполагает создание нескольких семейств дизелей нового поколения.

Инженеры ТМХ уже разработали газовый двигатель-генератор 9ГМГ для маневрового локомотива, создают также газодизель для магистрального грузового локомотива. В 2021 году планируется завершить обновление линейки судовых дизелей и дизель-генераторов для магистральных грузовых тепловозов. Параллельно реализуется пилотный проект газовой электростанции контейнерного исполнения на базе двигателя 8ГМГ для «Газпрома».

При этом для того, чтобы обеспечить независимость дизелестроительных предприятий «ТМХ» от импорта, важно сделать российской всю цепочку производства. Например, модернизация литейного предприятия «Петрозаводскмаш», которое приобрели акционеры ТМХ, будет способствовать уменьшению закупок иностранного чугунного литья для производства дизелей.

В ТМХ сообщили, что инвестиционная программа по дизелестроению с 2015 по 2020 годы составила почти 11 млрд рублей. «Эти средства позволили создать современные высокотехнологичные производственные участки по изготовлению топливной аппаратуры, эталонной линии сборки дизелей, испытанию двигателей и обработке блоков цилиндров. Также предприятия компании освоили производство компонентов для импортных дизель-генераторных установок», — рассказывает Денис Тарло.

Компания планирует полностью отказаться от импортных комплектующих. С этой целью планируется инвестировать в отрасль еще 15 млрд рублей до 2025 года.