Москва, , 13:46 — REGNUM Очень досадно наблюдать за тем, как взрослые серьезные люди становятся заложниками профнепригодности сотрудников отдельных интернет-СМИ. Один редактор одного регионального издания, абсолютно некорректно интерпретировав выступление представителя Ростовстата, «родил» сенсацию, которую уже вторую неделю на полном серьезе обсуждают политики, эксперты, ученые, заявил корреспонденту ИА REGNUM научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

«Звучат выводы об угрозе распада России и играх в сепаратизм. При том, что сенсации никакой нет. В выступлении представителя Ростовстата шла речь о словаре самоназваний — то есть о справочнике, основанном на ответах респондентов прошлых переписей.

Это технический по большому счету документ, позволяющий ускорить обработку данных. Документ это от переписи к переписи пополняется, сейчас в нем более 2000 вариантов самоназваний. В том числе 13 с использованием слова «казак».

Еще раз. Этому документу уже много лет, просто к каждой переписи населения приводится его актуализация, так как от переписи к переписи перечень самоназваний — вариантов ответа на вопрос о национальной принадлежности — растет.

Росстат не утверждает национальности. У него на это нет и не было никогда советующих полномочий, это прерогатива совсем других институтов. Росстат — внимание! — собирает и считает ответы на вопросы о национальной принадлежности и далее предоставляет их обществу.

И эту принципиальную разницу нужно понимать. При этом подсчёт ведётся на основе принципа самоопределения национальной принадлежности в соответствии со ст. 26 Конституции РФ.

Как респондент себя назовет, так и обязан записать в переписном листе переписчик — казаком, русским, марсианином, хоббитом, кем угодно», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе всероссийской переписи населения, которая состоится в 2020 году, в Ростовской области пересчитают казаков, заявила руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

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