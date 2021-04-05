Москва, , 13:46 — REGNUM Авиарейс Казань — Стамбул планирует совершить вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом заявил пресс-секретарь казанского аэропорта Адель Гатауллин.

По его словам, самолет авиакомпании Nordwind Airlines вылетел из Казани в 11 часов 10 минут. Согласно данным сайта Flightradars24, самолет Boeing 737 совершил несколько кругов над казанским аэропортом и направился в сторону Москвы.

Издание Kazanfirst сообщает, что на борту самолета находятся 177 пассажиров и восемь членов экипажа. Отмечается, что причиной нештатной ситуации стало незакрывшееся шасси.