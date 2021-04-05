Улан-Удэ, , 13:46 — REGNUM Живущего в Бурятии гражданина Молдавии на родине признали умершим. Об этом случае рассказала на своей странице в «Фейсбук» уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К омбудсмену обратилась гражданская супруга мужчины. По её словам, он в 1991 году потерял паспорт. При попытке восстановить документы выяснилось, что его первая жена подала заявление о признании мужчины безвестно отсутствующем, после чего он был признан умершим.

«Чтобы подтвердить, что он живой и получить паспорт гражданина Молдавии, нужно ехать на родину. Но в настоящий момент гражданин тяжело болен, с трудом передвигается по дому и выехать не может по состоянию здоровья», — отметила уполномоченный.

Вопрос о принудительном выдворении не стали рассматривать из-за болезни мужчины. Омбудсмен обратилась к федеральному уполномоченному Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в решении проблемы. Благодаря этому в Молдавии удалось найти адвоката, который поможет восстановить документы.

«Как только будут восстановлены документы гражданина Молдавии, он сможет встать на регистрационный учет в Бурятии и в последующем получить гражданство. А значит и все социальные гарантии», — заключила Юлия Жамбалова.