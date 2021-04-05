Майкоп, , 13:45 — REGNUM В Адыгее за прошедшие сутки, 4 апреля, два человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Общее число жителей республики, которые не смогли побороть болезнь, достигло 167 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе.

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В течение суток 4 апреля в Адыгее также был подтвержден коронавирус еще у 12 жителей региона, а выздоровели — втрое больше, 37 пациентов.

Общее число носителей опасной инфекции за весь период пандемии коронавируса достигло 14 152 человек. Из них 13 517 жителей Адыгеи сумели преодолеть заболевание.

В настоящее время в Адыгее считаются «активными» больными 468 человек. Напомним, в регионе уже приняли участие в вакцинации от коронавируса более 15 тыс. граждан.