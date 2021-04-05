Москва, , 13:45 — REGNUM Счетная палата РФ намерена увеличить число проверок в 2021 году. Как передает корреспондент 5 апреля, об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Здание Счётной палаты Российской Федерации (cc) Тара-Амингу

«Прошлый год был беспрецедентным, мы на два месяца останавливались… Тем самым на 38% выходов на объекты было меньше, часть мы закрыли дистанционно… Будем добирать в этом году», — сказал Кудрин.

Структура проверок останется неизменной.

«Две трети проверок финансовые — мы это сохраняем… Больше половины — это бюджет, за который мы отвечаем», — уточнил глава ведомства.

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