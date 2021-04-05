Ярославль, , 13:44 — REGNUM Первый заместитель главы администрации Богородского округа Московской области Эдуард Гребенщиков задержан правоохранительными органами по делу депутата Ярославской областной думы Романа Фомичёва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники, близкие к правоохранительным органам.

Эдуард Гребенщиков Yarregion.ru

По данным источника ИА REGNUM, Гребенщиков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Он был задержан в минувшие выходные в Москве. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Ранее суд отправил под домашний арест Романа Фомичёва, который обвиняется в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере.

Эдуард Гребенщиков ранее работал заместителем руководителя аппарата правительства Ярославской области. В Ярославль он приехал из Москвы. Помимо работы чиновником, некоторое время возглавлял региональное отделение Ассоциации юристов России. В 2018 году Гребенщиков уволился и с декабря начал работать в администрации Богородского округа Подмосковья.

Отметим, что вместе с Гребенщиковым в администрации Богородского округа работает и Эдуард Потапов, ранее возглавлявший фонд капремонта Ярославской области. Сейчас Потапов является подсудимым по уголовному делу, также связанному с работой в Ярославле.

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