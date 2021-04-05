Саратов, , 15:11 — REGNUM В Саратовской области 5 апреля заканчивается 10-дневная весенняя охота на уток, гусей и вальдшнепа. С завтрашнего дня охота будет запрещена на юге области — в Александрово-Гайском, Краснокутском, Новоузенском, Питерском и Ровенском районах.

В Саратове комитет охотничьего хозяйства выдал 3,9 тыс. разрешений на добычу пернатой дичи. Еще около 3,5 тыс. было выдано в районах области инспекторами комитета.

В минувшие выходные сотрудники правоохранительных органов и комитета охотхозяйства провели порядка 70 рейдов. За отсутствие разрешения на добычу птицы ими составлены 23 протокола.

ИА REGNUM напоминает, на территории Пензенской области с 3 апреля стартовал сезон весенней охоты, который пройдет по новым правилам.

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