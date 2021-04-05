Калуга, , 14:59 — REGNUM О необходимости снизить давление на предпринимателей для скорейшего восстановления их бизнеса после пандемии заявил 5 апреля в рамках координационного совещания руководителей региональных органов государственной и федеральной власти губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Руководитель области предложил снизить административное давление на субъекты малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 1 января 2021 года в регионе зарегистрировано более 41 тысячи субъектов МСП, насчитывается около 16 тысяч самозанятых граждан. В 2020 году на поддержку предпринимательства направлено свыше 570 млн рублей. Из них почти 200 млн рублей выделено из областного бюджета и около 375 млн рублей — из федерального. Прямые субсидии составили 84,7 млн рублей. Софинансирование профильных муниципальных программ достигло 13,8 млн рублей, поддержку получили 17 муниципальных образований. Значимым направлением работы по созданию комфортной для бизнеса среды и снижению административной нагрузки является совершенствование контрольно-надзорной деятельности. Её совершенствование проводится в том числе и в рамках реализации целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации». По данным рабочей группы по мониторингу внедрения указанной целевой модели, Калужская область вошла в число регионов, обеспечивших стопроцентное достижение целевых значений всех показателей за 2019 год. Оценка за 2020 год будет проведена по итогам отчетности, предоставленной в апреле 2021 года.

В Калужской области для содействия предпринимателям создано Агентство развития бизнеса. На его базе работают Центр поддержки предпринимательства и Центр поддержки экспорта. С целью реализации региональной политики в сфере инноваций осуществляет деятельность Агентство инновационного развития — центр кластерного развития. Для продвижения и популяризации научно-технического творчества среди молодежи созданы Центры молодежного инновационного творчества в Обнинске и в городе Сосенский в Козельском районе.

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