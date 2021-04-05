Красноярск, , 13:43 — REGNUM По состоянию на 5 апреля в Красноярском крае выявлено 67 394 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 120 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперативном штабе.

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Выздоровели 62 392 жителя края. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 114 фамилиями.

В Красноярском крае за сутки скончались десять пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии — 3216.

Напомним, 4 апреля в регионе было подтверждено 122 случая заражения SARS-CoV-2.

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