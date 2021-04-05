Новосибирск, , 13:43 — REGNUM По данным оперативного штаба Новосибирской области, на 5 апреля в регионе зарегистрировано 39 167 случаев коронавируса (+75 за сутки), в том числе у 2 302 детей. При этом 36 351 пациент выздоровел (+40 за сутки).

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Скончались еще шесть пациентов: мужчина в возрасте 78 лет, женщины в возрасте 66 лет, 69 лет, 81 год, 83 года, 86 лет. Вообще количество жертв COVID-19 в регионе составляет уже 1652 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1550 пациентов, в том числе, семеро детей. В отделениях реанимации находятся 64 человека. На ИВЛ — 15 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 4 апреля от COVID-19 в Новосибирской области скончались 1646 человек, причём пятеро из них — только за последние сутки.

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