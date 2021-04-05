Белгород, , 13:45 — REGNUM Монету с изображением Свято-Троицкого Холковского монастыря в Белгородской области отчеканят в Банке России. Памятный экземпляр войдёт в серию «Памятники архитектуры России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Холковский монастырь появится на серебряной монете 925 пробы номиналом три рубля. Вес составит чуть более 30 граммов, тираж чеканки — три тысячи штук. Монета выйдет в серии «Памятники архитектуры России» в 2022 году.

Свято-Троицкий Холковский монастырь — это действующий пещерный монастырь, основанный более 400 лет назад. Популярный у туристов объект охраняется государством.