Салехард, , 13:43 — REGNUM На Ямале за сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Из них шесть случаев зарегистрировано среди вахтовых работников. Об этом сообщает 5 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений на 22 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 5 апреля 38 100 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 711 человек, 409 пациентов с COVID-19 скончались.