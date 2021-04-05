Самара, , 13:50 — REGNUM 199 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны — все новости»

Сообщается, что всего в регионе было выявлено 56 732 случая заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 1146 пациентов с COVID-19, в том числе одиннадцать таких пациентов скончались за минувшие 24 часа: 42-летняя женщина страдала заболеванием эндокринной системы, 66-летняя, 70-летняя, 73-летняя женщины и 68-летний, 79-летний мужчины страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы, 54-летний, 82-летний мужчины страдали заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, 46-летний мужчина страдал инфекционным заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы, 66-летний мужчина страдал заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, 74-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и онкологическим заболеванием.

Согласно данным оперативного штаба, в Самарской области за сутки справились с вирусом 196 человек, а всего победили его 53 485 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно данным на 4 апреля, по области за сутки было выявлено 200 случаев заражения коронавирусом.