Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 13:39 — REGNUM Босния и Герцеговина «не имеет никакого смысла», и в этом государстве все «изуродовано», кроме Республики Сербской и ее пути к самостоятельности. Об этом заявил председатель Президиума БиГ Милорад Додик 4 апреля.

По мнению Додика, единственный рациональным решением для «цивилизованных народов, которые прошли через трудный исторический период» является мирное разъединение и последующее развитие добрососедских отношений.

«Никто не намерен воздвигать какие-то китайские стены, но Республика Сербская желает пользоваться своими правами, которые ей гарантирует Дейтонское мирное соглашение и которые завоевал ее народ. Она хочет доказать, что жертвы более 700 полицейских и еще 29 000 погибших за свободу Республики, не были бессмысленными», — цитирует телеканал РТРС слова Додика.

Он также отметил, что своим положением в общем государстве недовольны также и хорваты, которых власти в Сараево хотели бы «сделать меньшинством и изгнать из БиГ». Поэтому Додик назвал «эксперимент, который вместе с бошняками в БиГ проводили иностранцы» полностью провалившемся.

Напомним, что власти в Сараево настаивают на централизации государства БиГ, которое состоит из Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, в то время как Республика Сербская борется за сохранение своего статуса отдельного энтитета. Милорад Додик, который в настоящее время является членом Президиума БиГ, неоднократно заявлял о том, что в случае отхода от Дейтонского соглашения, гарантирующего Республике Сербской статус энтитета, сербы в БиГ потребуют отделения.