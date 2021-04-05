5 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Михаил Демурин, , 18:08 — REGNUM Отметив в одном из своих недавних выступлений неэффективность проводимой Киевом языковой политики, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель одновременно занялась рассуждениями о русском языке и «культурном разнообразии» Украины. Её высказывания — ещё одно подтверждение того, сколь беззастенчиво в наши дни на основания культуры наступают двуличие и невежество.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

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Юлия Мендель, видите ли, «сожалеет», что языковой вопрос на Украине стал частью политических спекуляций. Может быть, её начальник готов отменить хотя бы дискриминационный закон о языке от 2019 года? Вот сделает это, тогда и прислушаемся к сожалениям его пресс-секретаря.

Теперь собственно о русском. У любого культурного языка имеются лексические и фонетические нормы, которые фиксируются в соответствующих словарях и справочниках. Где такие нормы у «украинского русского языка»? Кто над ними работает? Да и кто может должным образом их фиксировать, если на Украине русский язык не имеет государственного статуса?

В рамках современного украинского государства ни у русского языка, ни у самих русских нет достойного будущего. Всё, на что они могут рассчитывать, — это стать ассимилируемыми «украинскими русскими» и деградирующим «украинским русским языком». Это, конечно, тоже «часть разнообразия», но ущербная его часть.

Пока что и украинский язык, и украинская идентичность трактуются Киевом именно как основа враждебности к России. Это хорошо понимают жители ДНР и ЛНР, отказавшиеся от них, сделавшие выбор в пользу своей исторической Родины — исконного отечества всех русских людей. Вражда к нему — приговор тебе как русскому.

Война на Донбассе. 2015

Что же до разговора о «собственности» на русский язык, то это уже из категории анекдота: «не съем, так надкушу». Язык — не собственность, это национальное достояние. Все те страны и народы, которые действительно относят русский язык к категории своего национального достояния и, соответственно, наделяют его должным статусом, — наши партнёры в заботе о русском языке, его состоянии и развитии.

Ну и, наконец, несколько слов о примере Великобритании, который в этом своём выступлении привела пресс-секретарь. Да, англичане активно насаждают свой язык по всему миру, и делают они это успешно. Но пусть валлийцы и шотландцы со своими особенностями попробуют сказать им, что также обладают правом на норму английского языка! Англичане просто рассмеются.

Вот так же над «лингвистическими» рассуждениям пани Мендель о русском языке смеёмся и мы.