Чита, , 13:38 — REGNUM Заместитель председателя правительства Забайкальского края Сергей Гордеев в ходе оперативного совещания 5 апреля заявил о намерении изменить структуру Фонда капитального ремонта. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

«Завтра мы проведем заседание попечительского совета по утверждению новой структуры регионального оператора. Руководители уже подобраны», — сказал Сергей Гордеев. Он отметил, что перед фондом стоит ряд значительных задач, в том числе капитальный ремонт 325 домов. Всего необходимо освоить 800 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на регионы стали распространять все преференции, которыми обладают дальневосточники.

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