Москва, 5 апреля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Все регионы выделили средства на летнюю оздоровительную кампанию для детей. Об этом журналистам заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталия Наумова.

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«Февральский мониторинг наш показал, что более 35 тысяч организаций сегодня (школы, учреждения допобразования) планируют начать подготовку к летней оздоровительной кампании. Все регионы предусмотрели в своих бюджетах средства в этом году, чтобы такую кампанию осуществить», — сказала Наумова.

Согласно информации ведомства, летняя оздоровительная кампания охватит почти 4 млн детей.