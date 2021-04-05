Джакарта, , 13:36 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 3712 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 5 апреля 2021 года в Индонезии выявили 1 537 967 носителей коронавируса.

За сутки побороть коронавирус смогли 5800 человек. Всего от COVID-19 выздоровели 1 381 677 человек.

В период с 4 по 5 апреля 2021 года в стране от COVID-19 умерли 146 пациентов. Всего эпидемия унесла жизни 41 815 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, первую дозу вакцины от коронавируса получили 8 629 182 жителя Индонезии.

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