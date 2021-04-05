Тюмень, , 13:36 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 51 случай заражения коронавирусом. Об этом 5 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 53 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 5 апреля коронавирусом заразились 33 868 человек. Выздоровели 31 960 человек, скончались 417 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).