Анкара, , 13:35 — REGNUM В Турции после того, как группа более чем из ста отставных старших офицеров военно-морского флота страны выступила с заявлением о необходимости прекращения всех дискуссий о возможном выходе Анкары из из конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, в стране были арестованы десять бывших адмиралов. Об этом 5 апреля сообщает телекомпания Al Jazeera.

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Также в рамках расследования, начатого главным прокурором турецкой столицы, четырём другим подозреваемым приказано явиться в полицию Анкары в течение трёх дней. Их решили не задерживать из-за их возраста.

Отмечается, что прокуратура посчитала заявление отставных офицеров нарушающим Уголовный кодекс Турции и вменила в вину авторам заявления сговор с целью свержения конституционного строя и подрыва безопасности государства.

В настоящее время в домах задержанных проходят обыски.

Напомним, конвенция Монтрё 1936 года — конвенция, восстановившая суверенитет Турции над проливами из Чёрного в Средиземное море, принятая на Конференции о режиме Черноморских проливов. При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права.

Конвенция Монтрё сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через пролив как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств.

Ранее спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп заявил, что Анкара может выйти из Конвенции Монтрё о статусе проливов, подписанной в 1936 году, подобно тому, как вышла из Стамбульской конвенции.

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