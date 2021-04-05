Москва, 5 апреля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Совет Думы предложит 12 мая провести отчет правительства РФ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы не будем отодвигать далеко дату отчета правительства и предложим вынести его на пленарное заседание 12 мая, чтобы обсуждение состоялось сразу, как депутаты вернутся из своих избирательных округов», — отметил Володин в ТГ-канале.

В оставшееся до отчета время завершатся встречи министров с профильными комитетами и состоятся встречи фракций с председателем правительства Михаилом Мишустиным, отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, отчет правительства РФ должен был состояться 21 апреля, однако на эту дату было назначено послание президента РФ Федеральному собранию.