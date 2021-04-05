Минск, , 13:34 — REGNUM Участники оппозиционной общественной инициативы BYPOL являются частью «Координационного штаба Светланы Тихановской», в которой «собрались «беглые» силовики». Некоторые из них объявлены в розыск, сообщил 4 апреля в эфире белорусского гостелеканала «Беларусь 1» заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

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Пропагандисты гостелеканала заявили, что «эта группировка сейчас взяла на себя ответственность за инструктаж, организацию уличных беспорядков и столкновений в нашей стране». Они также заявили «о предотвращении терактов, которые планировал устроить BYPOL».

Казакевич сообщил, что МВД ставит перед собой цель не заниматься цензурой, но пресекать деятельность лиц, «которые готовы на акции прямого действия», в том числе готовых «совершить теракты, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране». Замминистра не пояснил, на чём основаны такие обвинения в адрес его бывших коллег, которых он назвал поимённо: «Остапович Андрей Игоревич 1993 года рождения, бывший следователь. Лобан Игорь Александрович 1984 года рождения, бывший следователь. Купрейчик Матвей Дмитриевич 1994 года рождения, бывший оперативник. Жигарь Владимир Михайлович 1989 года рождения, бывший оперативник. Лупоносов Станислав Александрович, 1983 года рождения, бывший оперативник. Азаров Александр Александрович 1977 года рождения, бывший преподаватель Академии милиции. Талерчик Олег Николаевич 1978 года рождения, бывший работник прокуратуры. Макар Сергей Петрович, 1976 года рождения, бывший оперативник. Медведев Евгений Сергеевич 1989-го, он не служил в правоохранительных органах, однако имеет непосредственное отношение к организации деятельности Bypol».

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Отметим, в Белоруссии нет такого учреждения образования, как «Академия милиции» — есть Академия МВД. Кроме того, замминистра отнёс к простым оперативникам руководителей подразделений.

Казакевич заявил также, что BYPOL готовит теракты и с этой целью ищет «шизоидов». В этой связи он сказал: «Постепенно инициатива Bypol радикализовалась. — Прошедшие события 25-го, 27-го марта этого года — то есть «День воли» и последующая суббота свидетельствуют о том, что они пытаются управлять протестами. То есть, берут на себя инициативу небезызвестного Степана Путило и его «Нехты». Надо сказать, что получается слабенько».

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