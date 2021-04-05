Кишинёв, 5 апреля 2021, 13:39 — REGNUM В Молдавии задержан один из подозреваемых, который мог участвовать в похищении украинского судьи Николая Чауса. Об этом заявил министр внутренних дел Молдавии Павел Войку 5 апреля во время брифинга.
Министр отметил, что следователи установили транспортные средства, использовавшиеся при похищении, и продолжают разыскивать других участников преступления.
Напомним, ране президент Молдавии Майя Санду прокомментировала похищение украинского судьи на территории своей страны, а также призвала правоохранительные органы найти преступников.
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