Кишинёв, , 13:39 — REGNUM В Молдавии задержан один из подозреваемых, который мог участвовать в похищении украинского судьи Николая Чауса. Об этом заявил министр внутренних дел Молдавии Павел Войку 5 апреля во время брифинга.

«Был задержан один человек. Есть достаточно доказательств того, что преступление было совершено иностранными гражданами, которые пересекли нашу границу», — рассказал он.

Министр отметил, что следователи установили транспортные средства, использовавшиеся при похищении, и продолжают разыскивать других участников преступления.

Напомним, ране президент Молдавии Майя Санду прокомментировала похищение украинского судьи на территории своей страны, а также призвала правоохранительные органы найти преступников.

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