Сеул, 5 апреля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В сети появились снимки KIA Sportage пятого поколения. Фотографии авто размещены на сайте The Korean Car Blog.

The Korean Car Blog KIA Sportage пятого поколения

На полученном снимке бестселлера пятого поколения запечатлены корма и салон авто. Судя по фото, новинка будет выполнена в духе недавно представленного электрического хот-хэтча EV6. У нового Sportage практически такая же форма крышки багажника, линия фары, а также недавно обновленный логотип KIA.

Фотография салона сделана издалека, поэтому в полном объёме рассмотреть внутреннее убранство кроссовера не представляется возможным. Однако уже сейчас известно, что модель будет иметь другой руль и новую цифровую «приборку», которая визуально объединена в один блок с большим дисплеем мультимедиа.

В основу Sportage ляжет такая же платформа, как и у модели Hyundai Tucson. В линейку агрегатов машины могут войти бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки.

Напомним, в конце марта 2021 года в Кустанайской области Казахстана на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром» была открыта производственная линия KIA. В год автопроизводитель планирует здесь собирать 20 тыс. машин.

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