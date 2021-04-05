Обнародован снимок салона нового KIA Sportage
Сеул, 5 апреля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В сети появились снимки KIA Sportage пятого поколения. Фотографии авто размещены на сайте The Korean Car Blog.
На полученном снимке бестселлера пятого поколения запечатлены корма и салон авто. Судя по фото, новинка будет выполнена в духе недавно представленного электрического хот-хэтча EV6. У нового Sportage практически такая же форма крышки багажника, линия фары, а также недавно обновленный логотип KIA.
Фотография салона сделана издалека, поэтому в полном объёме рассмотреть внутреннее убранство кроссовера не представляется возможным. Однако уже сейчас известно, что модель будет иметь другой руль и новую цифровую «приборку», которая визуально объединена в один блок с большим дисплеем мультимедиа.
В основу Sportage ляжет такая же платформа, как и у модели Hyundai Tucson. В линейку агрегатов машины могут войти бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки.
Напомним, в конце марта 2021 года в Кустанайской области Казахстана на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром» была открыта производственная линия KIA. В год автопроизводитель планирует здесь собирать 20 тыс. машин.
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