Стокгольм, , 13:36 — REGNUM В течение этой недели в Стокгольме от COVID-19 начнут прививать жителей 1946 года рождения и старше. Однако в одном из крупнейших выставочных центрах Стокгольме Älvsjömässan за сутки согласились привиться только 500 человек, что составляет только треть от возможного количества посетителей. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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Несмотря на широкое освещение в СМИ проходящей кампании по иммунизации, многие пожилые граждане в столице Швеции не хотят записываться на вакцинацию.

«Хорошо, что вы обратили на это внимание», — была вынуждена признать факт недостаточной активности пожилых граждан представитель региональной администрации Анника Фолкер в электронном письмо в редакцию Aftonbladet.

Пожилая жительница Стокгольма по имени Карин Криклид, которая посетила выставочный центр Älvsjömässan и привилась от COVID-19, рассказала в интервью газете, что персонал «бездельничает» из-за нехватки пациентов.

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