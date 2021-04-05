Воронеж, , 13:33 — REGNUM Два человека получили ранения в результате аварии с участием сотрудника полиции в Воронежской области днём 4 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 15:35 на автодороге Бутурлиновка — Воробьёвка — Калач. По предварительным данным, 38-летний сотрудник полиции, управляя личным автомобилем Mercedes, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115, которым управляла 28-летняя женщина. Оба водителя госпитализированы с травмами.

Установлено, что в момент аварии полицейские находился в состоянии алкогольного опьянения.

Руководством регионального главка по данному факту назначено проведение служебной проверки, сотрудник полиции отстранён от исполнения служебных обязанностей, уточнила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.