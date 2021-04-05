Элиста, , 13:32 — REGNUM Республика Калмыкия получила крупную партию антиковидной вакцины, рассчитанную на девять тысяч участников прививочной кампании. Об этом сообщил калмыцкий хирург Бадма Башанкаев.

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«К нам поступила очень большая партия вакцины «Спутник V». Почти девять тысяч наших жителей будут в большей безопасности. Новые партии на по подходе. Помимо стационарных пунктов вакцинации в Элисте организованы три мобильных комплекса», — уточнил он в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что ранее Республика Калмыкия получила более 13 тысяч доз антиковидной вакцины. В настоящее в регионе работают 14 пунктов вакцинации.

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