Рим, , 13:31 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» (Италия) и нападающий Златан Ибрагимович (Швеция) договорились о продлении контракта на один сезон. Об этом 5 апреля передает Tuttomercatoweb.

Стороны пришли к согласию, и на данный момент обсуждают различные бонусы и условия контракта спортсмена. Официальное объявление о продлении контракта ожидается в ближайшее время.

Ранее Ибрагимович выступал за «Милан» в 2010 — 2012 гг., затем перешел в «Пари Сен-Жермен». В январе 2020 г. вернулся в итальянскую команду.

Текущее соглашение рассчитано до конца этого сезона.