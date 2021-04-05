Магас, , 13:31 — REGNUM В Ингушетии, по данным на утро 5 апреля, в ковидных госпиталях проходят лечение 85 человек. Среди них только 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 13 из них, сообщили в региональном оперативном штабе. Двоим больным потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.

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Общее число заразившихся в период пандемии коронавируса в Ингушетии составляет 15 172 человека, в том числе 14 из них диагноз поставлен в течение прошедших суток. Выздоровели за все время 13 445 пациентов. За прошедший день их число не увеличилось.

Не зафиксировано с начала апреля в Ингушетии и смертельных случаев от COVID-19. Их общее число составляет 181.