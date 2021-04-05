Санкт-Петербург, 5 апреля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В летний период 2021 года из Санкт-Петербурга в города черноморского и азовского побережья будет назначено сразу несколько дополнительных поездов. Как сообщили 5 апреля в пресс-службе Октябрьской железной дороги, приобрести билеты на эти поезда и уточнить расписание можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в зале ожидания на Московском вокзале

Так, с 29 мая по 27 августа 2021 года будет назначен ежедневный поезд №227/228 сообщением Санкт-Петербург — Новороссийск отправлением из Санкт-Петербурга ежедневно в 12:11, прибытием в Новороссийск в 08:10. Отправление из Новороссийска ежедневно в 18:30 с 31 мая по 29 августа 2021 года.

В Анапу из Петербурга в летний период будут ходить поезда №247/248 и №259/260, в Ейск — поезд №245/246.

Кроме того, назначается поезд №479/480 сообщением Санкт-Петербург — Сухум (Абхазия). С 29 мая по 2 сентября 2021 года он будет ежедневно отправляться из Санкт-Петербурга в 00:45, с прибытием в Сухум в 09:55 и отправлением из Сухума в 19:25 с 31 мая по 4 сентября 2021 года ежедневно.

Все эти поезда будут следовать в обоих направлениях (туда и обратно) через вокзальный комплекс Восточный терминал Черкизово г. Москвы вместо станции Москва-Курская.