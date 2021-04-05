Душанбе, , 13:31 — REGNUM Власти Таджикистана планируют увеличить импорт пшеницы до 1,23 млн тонн, что на 23% больше, чем в 2020 году. Об этом 5 апреля сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на прогноз основных макроэкономических показателей на 2021−2023 годы.

В 2021 году планируется импортировать 1,16 млн тонн пшеницы на сумму $237 млн, в 2023 году — 1,227 млн тонн на сумму $252,9 млн.

Напомним, по итогам 2020 года Таджикистан импортировал 999,1 тыс. тонн пшеницы на сумму $243,2 млн. Издание отмечает, что 50-киллограмовый мешок казахстанской муки первого сорта в республике стоит 265 сомони (1716 рублей).

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