Москва, , 13:47 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели ребёнка и ранений двух мирных жителей при обстреле территории Донбасса силовиками Украины возбудил Следственный комитет России. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

В сообщении уточняется, что российский СК продолжает устанавливать должностных лиц, которые причастны к применению запрещенных средств и методов ведения войны против гражданского населения Донбасса, и фиксировать доказательства их преступлений.

Также указывается, что 2 апреля силовики Украины атаковали с применением тяжелых вооружений и использованием беспилотников территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб 5-летний ребёнок, а его 66-летняя бабушка получила ранения», — говорится в сообщении и добавляется, что в результате произведенного украинскими силовиками 3 апреля обстрела был ранен 46-летний мирный житель ДНР.

Помимо этого, отмечается, что данные действия ВСУ являются нарушающими Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней

«По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил возможности проведения Украиной полномасштабной атаки на Донбассе.