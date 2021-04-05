Забайкальск, Забайкальский край, , 13:30 — REGNUM В Забайкалье к 2022 году должна завершиться масштабная стройка первого зернового железнодорожного терминала. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, проект реализуется в рамках в Забайкальске, где расположена одна из территорий опережающего развития региона.

На данный момент завершен монтаж бетонно-растворного узла и опалубки. Как пояснил зампред правительства Илья Акишин, в апреле предполагается оснащение офиса. Уже известно, что резидент ТОР займется экспортом зерна в Китай.

Объем перевалки зерновых, зернобобовых и масленичных культур составит до восьми миллионов тонн в год. Объем единовременного хранения терминала составит до 80 тысяч тонн зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2020 года, ТОР «Забайкалье» пополнился территориями Улётовского и Читинского районов Забайкальского края. На днях новым резидентом стала фермерская компания «Колос».

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