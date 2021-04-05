Копенгаген, , 13:42 — REGNUM 6 апреля в Гренландии состоятся всеобщие выборы, которые из-за вопроса разработки месторождения по добыче редких минералов рискуют превратится в референдум по дальнейшей судьбе и благополучию 56 000 человек. Последствия выборов будут также иметь решающее значение для мировой политики, сообщает шведская газета SvD.

Центром противостояния является деревня Нарсак, расположенная на юге острова. Неподалеку от этого поселка с населением 1 346 человек, австралийская горнодобывающая кампания намерена разрабатывать месторождение Кванефьелд, которое содержит такие полезные ископаемые как цинк, фтор, торий и другие.

Однако местные жители боятся, что из-за карьерного способа добычи минералов, некоторые другие радиоактивные вещества могут испортить радиационный фон всего региона.

Как отмечают журналисты SvD, выборы в Гренландии также имеют общемировой контекст, в котором Китай, контролирующий 90% рынка редких металлов, активно пытается инфильтрировать свой капитал на остров, чему всячески противостоят США.

Например, недавно китайские инвесторы пытались вложиться в финансирование двух гренландских аэропортов, но были остановлены американцами. Если жители острова 6 апреля скажут «нет» разработке месторождения, то китайским инвестициям в добычу редких металлов надолго будет закрыт путь в Гренландию.