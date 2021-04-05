Москва, , 13:26 — REGNUM Счетная палата РФ вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой и помощником президента РФ Максимом Орешкиным предложила собственный сценарий ускоренного снижения бедности в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля, об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Общежитие Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы со своей стороны подталкиваем, есть сценарий, который мы отрабатываем. Мы с Голиковой и Орешкиным работаем над нашим предложением. У нас есть своя модель, мы показали, как на разных группах адресная поддержка при разумных средствах может позволить этого добиться в два раза быстрее», — заявил Кудрин.

Он отметил, что «на этом пути есть свои риски».

Двукратного снижения уровня бедности в России можно добиться раньше, чем к 2030 году, подчеркнул он.

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