Горно-Алтайск, 5 апреля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Республику Алтай 3 апреля поступила большая партия вакцины от коронавируса в 5,6 тыс. доз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «'ЭпиВакКорона'»

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«Таким образом, всего Республика Алтай получила 16 302 двухкомпонентные дозы. Темпы вакцинации в ближайшее время должны значительно ускориться», — отметил глава региона Олег Хорохордин.

Кроме того, в ближайшее время регион ожидает поставки ещё около 6 тыс. доз вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Всего к настоящему времени в республике вакцинировались более 10,3 тыс. человек, из них 8 тыс. завершили двухкомпонентную иммунизацию. Пункты вакцинации открыты в районных центрах и Горно-Алтайске. В столице также планируется запустить две мобильные бригады для прививок в коллективах.