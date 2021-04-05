Ростов-на-Дону, , 13:25 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону решили судьбу часов на башне Центрального универсального магазина (ЦУМ). Большинство проголосовали за то, чтобы вновь звучала мелодия «Ростов-город, Ростов-Дон».

«Одной из визитных карточек Ростова-на-Дону на протяжении полувека являются уникальные часы 1967 года на башне ЦУМ. Раритетные часы стали символом Ростова, который привык сверять с ними ритм жизни. Мелодия «Ростов-город, Ростов-Дон» — настоящий гимн города — многие годы ежедневно радовала ростовчан», — пояснили в администрации Ленинского района.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году ростовские власти получили предложение сделать знаменитую песню времен Великой Отечественной «Ростов-город, Ростов-Дон» официальным гимном Ростова-на-Дону. Произведение на стихи Анатолия Софронова и музыку Матвея Блантера успешнопрошло процедуру общественных слушаний.

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