Абу-Даби, , 13:30 — REGNUM Российские гражданки задержаны в Дубае за съёмку в обнажённом виде на балконе одного из небоскрёбов. По предварительным данным, это восемь девушек, сообщили 5 апреля в генконсульстве России в ОАЭ.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, в котором фотограф снимает голых девушек на балконе здания в курортном районе Dubai Marina. Местная полиция арестовала 40 человек за участие в съёмках.

«Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьёзная — за участие в развратных действиях», — сказал представитель генконсульства РИА Новости.

Моделей могут наказать шестью месяцами тюрьмы, организатора съёмок — полутора годами заключения. Также девушкам грозит штраф до 5 тыс. дирхам (более 100 тыс. рублей), а организатору — до 50 тыс. дирхам (более 1 млн рублей).