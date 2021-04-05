Ханты-Мансийск, 5 апреля 2021, 13:23 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество — 17 случаев — зафиксировано в Ханты-Мансийске, сообщает 5 апреля региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 69 случаев.
С начала пандемии на 5 апреля в Югре зарегистрировано 54 535 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 53 033 человека, скончались 784 пациента с COVID-19.