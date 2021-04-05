Белгород, 5 апреля 2021, 13:24 — REGNUM Партию контрафактных косметических средств для ухода за кожей выявили сотрудники Белгородской таможни, сообщили 5 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Импортёр не смог предоставить разрешительные документы.
На Белгородский таможенный пост прибыли 7,3 тысячи гелей для тела, маркированных товарным знаком «Секрет Парацельса». У сотрудников таможни подозрение вызвала декларация, поданная в центр электронного декларирования.
Косметические средства изъяты, сумма ущерба правообладателю устанавливается.