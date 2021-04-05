Белгород, 5 апреля 2021, 13:24 — REGNUM Партию контрафактных косметических средств для ухода за кожей выявили сотрудники Белгородской таможни, сообщили 5 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Импортёр не смог предоставить разрешительные документы.

На Белгородский таможенный пост прибыли 7,3 тысячи гелей для тела, маркированных товарным знаком «Секрет Парацельса». У сотрудников таможни подозрение вызвала декларация, поданная в центр электронного декларирования.

«Разрешительных документов на использование данного товарного знака у импортёра не оказалось. Согласно заключению правообладателя задержанные косметические средства содержат явные признаки контрафактности», — пояснила начальник отделения защиты прав интеллектуальной собственности Белгородской таможни Наталья Приходько.

Косметические средства изъяты, сумма ущерба правообладателю устанавливается.