Пекин, , 13:21 — REGNUM Народный банк Китая потребовал банки ограничить объем кредитования в первом квартале 2021 года на уровне аналогичного периода 2020 года, пишет газета Financial Times.

Издание отмечает, что директива финансового регулятора КНР приведет к значительному сокращению кредитования экономики. «Эта мера свидетельствует о смене денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении.

Всплеск кредитования экономики в 2020 году помог восстановить докризисные показатели, добавили в Financial Times. Однако теперь регулятор переключился с ускорения экономического роста на контроль над кредитными рисками.

По итогам января—февраля 2021 года объем кредитов банков КНР увеличился на 16%. Вместе с тем среднесрочные и долгосрочные кредиты населения увеличились на 72%, до 1,4 трлн юаней ($213 млрд).