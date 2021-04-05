Москва, 5 апреля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Подготовка к детской оздоровительной кампании 2021 года уже началась в России. Об этом 5 апреля заявила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Наталия Наумова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Детский лагерь в Крыму

«Мы вместе с регионами приступили к летней оздоровительной кампании 2021 года», — заявила представитель Минпросвещения.

По её словам, проведенный ведомством в феврале 2021 года мониторинг показал, что в России свыше 35 тыс. организаций планируют начать подготовку к летней оздоровительной кампании. При этом все субъекты РФ предусмотрели в своих региональных бюджетах средства на проведение указанной кампании.