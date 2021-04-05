Стокгольм, , 13:25 — REGNUM На этой неделе Швеция получит 545 670 доз вакцины от COVID-19, что почти вдвое превысит объемы прошлой недели. В связи с этим Ричард Бергстрём, отвечающий за распределение вакцин в Швеции, считает, что это приведет к существенному ускорению темпов вакцинации населения. Об этом он заявил в интервью газете Dagens Nyheter.

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«Я с самого что ни на есть начала не переставал утверждать, что с апреля у нас будет наблюдаться совсем другой темп поставок. Первый квартал тянулся медленнее, чем мы предполагали», — рассказал Бергстрём журналистам Dagens Nyheter.

В то же время он по-прежнему полагает, что все жители Швеции получат хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 до 30 июня. Напомним, что ранее в связи с задержками поставок, на прошлой неделе правительство Швеции перенесло эту дату на 15 августа.

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